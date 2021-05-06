Первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" получили более 20 млн человек в мире, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру", - отмечается в релизе.

"При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)", - уточняется в сообщении.

По данным РФПИ, производство вакцины соответствует самым строгим стандартам с тщательной процедурой с несколькими стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации).