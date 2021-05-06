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Здравоохранение 06.05.2021 16:03

Более 20 млн человек в мире получили первую дозу "Спутника V" - РФПИ

Первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" получили более 20 млн человек в мире, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру", - отмечается в релизе.

"При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)", - уточняется в сообщении.

По данным РФПИ, производство вакцины соответствует самым строгим стандартам с тщательной процедурой с несколькими стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, ВАКЦИНА, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]