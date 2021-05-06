Президент Грузии помиловала восемь осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг помиловала восемь осужденных, сообщает администрация грузинского президента.

По информации администрации, из восьми помилованных трое полностью освобождены от дальнейшего отбывания срока тюремного заключения, а пятерым, из которых одна женщина, срок лишения свободы сокращен вдвое.

Два года назад Зурабишвили выступила за ужесточение правил помилования, в частности, президент решила отказаться от практики своих предшественников и не осуществлять помилование осужденных в большом количестве.

Как тогда поясняли в администрации президента, Зурабишвили считает, что массовые помилования создают риски и увеличивают вероятность совершения повторных преступлений, а также порождают в обществе чувство, что любой может быть помилован, несмотря на то, какое преступление он совершил.

Предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили за время своего президентского срока (2013-2018 годы) помиловал до 4 тысяч осужденных, за что неоднократно подвергался критике со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта".

Между тем, в действующей при президенте комиссии по помилованию ранее заявляли, что Маргвелашвили не стал рекордсменом в вопросе количества помилованных заключенных, так как его предшественник Михаил Саакашвили за время своего президентства (2004-2013 годы) помиловал до 35 тысяч осужденных.