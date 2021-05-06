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Регион 06.05.2021 16:20

Президент Грузии помиловала восемь осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг помиловала восемь осужденных, сообщает администрация грузинского президента.

По информации администрации, из восьми помилованных трое полностью освобождены от дальнейшего отбывания срока тюремного заключения, а пятерым, из которых одна женщина, срок лишения свободы сокращен вдвое.

Два года назад Зурабишвили выступила за ужесточение правил помилования, в частности, президент решила отказаться от практики своих предшественников и не осуществлять помилование осужденных в большом количестве.

Как тогда поясняли в администрации президента, Зурабишвили считает, что массовые помилования создают риски и увеличивают вероятность совершения повторных преступлений, а также порождают в обществе чувство, что любой может быть помилован, несмотря на то, какое преступление он совершил.

Предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили за время своего президентского срока (2013-2018 годы) помиловал до 4 тысяч осужденных, за что неоднократно подвергался критике со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта".

Между тем, в действующей при президенте комиссии по помилованию ранее заявляли, что Маргвелашвили не стал рекордсменом в вопросе количества помилованных заключенных, так как его предшественник Михаил Саакашвили за время своего президентства (2004-2013 годы) помиловал до 35 тысяч осужденных.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОСУЖДЕННЫЕ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]