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Бизнес и законодательство 06.05.2021 16:29

На западе Азербайджана планируется строительство алюминиевого завода

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK), «Azeraluminium» и германская компания «Achenbach Buschhutten» создадут совместное алюминиевое предприятие в Гяндже (запад Азербайджана).

«ASK, Azeraluminium» и Achenbach Buschhutten планируют создать СП для развития алюминиевой промышленности в Азербайджане и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Предварительное соглашение о создании совместного предприятия уже подписано. Новую инфраструктуру планируется разместить в Гяндже», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Производственная мощность завода составит 105 тыс. тонн проката в год, который будет продаваться компаниям, работающим в автомобильной, судостроительной, телекоммуникационной и других отраслях.

«Реализация данного проекта позволит расширить производство алюминия в Азербайджане, наладить выпуск алюминиевых изделий с высокой добавленной стоимостью с применением передовых и инновационных технологий и диверсифицировать возможности продаж», - сообщили в правительстве.

Achenbach Buschhutten имеет большой опыт строительства и модернизации сложных заводов по производству цветного металлопроката и алюминиевых сплавов. Achenbach Buschhutten специализируется на производстве оборудования в этой области, и сотрудничает с ведущими компаниями мировой автомобильной промышленности.

Azeraluminium находится на балансе ASK и объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛЮМИНИЙ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]