На западе Азербайджана планируется строительство алюминиевого завода

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK), «Azeraluminium» и германская компания «Achenbach Buschhutten» создадут совместное алюминиевое предприятие в Гяндже (запад Азербайджана).
«ASK, Azeraluminium» и Achenbach Buschhutten планируют создать СП для развития алюминиевой промышленности в Азербайджане и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Предварительное соглашение о создании совместного предприятия уже подписано. Новую инфраструктуру планируется разместить в Гяндже», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Производственная мощность завода составит 105 тыс. тонн проката в год, который будет продаваться компаниям, работающим в автомобильной, судостроительной, телекоммуникационной и других отраслях.
«Реализация данного проекта позволит расширить производство алюминия в Азербайджане, наладить выпуск алюминиевых изделий с высокой добавленной стоимостью с применением передовых и инновационных технологий и диверсифицировать возможности продаж», - сообщили в правительстве.
Achenbach Buschhutten имеет большой опыт строительства и модернизации сложных заводов по производству цветного металлопроката и алюминиевых сплавов. Achenbach Buschhutten специализируется на производстве оборудования в этой области, и сотрудничает с ведущими компаниями мировой автомобильной промышленности.
Azeraluminium находится на балансе ASK и объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
Н.Аббасова
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