Путин уверен в надежности российских вакцин, а эффективность американских вакцин станет понятна через десятилетие

Эффективность американской вакцины от коронавируса станет понятна спустя десятилетие, а российские препараты основаны на технологиях, проверенных временем, считает президент России Владимир Путин.
"На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой по видеосвязи.
"Как я понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется другая американо-европейская компания Pfizer, причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно", - добавил Путин.
При этом он обратил внимание, что в США обещают, что их вакцина станет "инновационным и очень современным препаратом". "Дай бог, надеюсь, что так и будет, но будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять, после многолетнего применения и анализа результатов", - сказал Путин в связи с этим.
"На сегодняшний день наши препараты все известны. Сейчас, уже сегодня появится "Спутник Лайт". Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые, как раз, примерялись десятилетиями", - продолжил он.
При этом Путин подчеркнул, что российские вакцины "весьма современны и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными".
"Как сказал один из европейских специалистов, надежные, как автомат Калашникова. Я думаю, он безусловно прав", - добавил Путин.
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