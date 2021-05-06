В Азербайджане за сутки менее 1 тыс. заражений COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 844 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 324,685 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 080 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 635.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 301,006 тыс. человек (+2 057 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 тыс. 44 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 717 тестов на коронавирус (накануне 10 701 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 300,581 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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