В Азербайджане за сутки менее 1 тыс. заражений COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 844 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 324,685 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 080 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 635.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 301,006 тыс. человек (+2 057 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 тыс. 44 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 717 тестов на коронавирус (накануне 10 701 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 300,581 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде