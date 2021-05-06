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Карабах 06.05.2021 16:47

Армения готова к конструктивному трехстороннему диалогу по Карабаху - Пашинян

Ереван подтверждает готовность предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Можно констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще больше окрепли, они не раз выдерживали испытания на прочность. В тяжелую минуту Россия протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и ее последствиями. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия (в Карабахе - ИФ) и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе", - сказал Пашинян в четверг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности. "Особо хочу отметить роль президента РФ (Владимира Путина) в достижении мира в регионе", - подчеркнул Пашинян.

"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - добавил он.

При этом Пашинян заявил, что "действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге".

Пашинян с удовлетворением отметил позицию сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подтвердил позицию Армении "о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования на основе принципов, предложенных сопредседателями МГ ОБСЕ".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]