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Регион 06.05.2021 17:00

Россия привержена обеспечению безопасности Армении - Лавров

РФ подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности Армении как своего союзника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Владимир Владимирович Путин передаёт вам самые тёплые пожелания успехов в вашей деятельности по развитию своей страны и по реализации тех договорённостей, которые достигнуты были по нагорно-карабахскому урегулированию", - сказал Лавров на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном.

По словам главы российской дипломатии, сотрудничество РФ и Армении последовательно реализуется на всех направлениях, включая экономику, политические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.

"Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения. Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений", - подчеркнул Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]