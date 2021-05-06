Россия привержена обеспечению безопасности Армении - Лавров

РФ подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности Армении как своего союзника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Владимир Владимирович Путин передаёт вам самые тёплые пожелания успехов в вашей деятельности по развитию своей страны и по реализации тех договорённостей, которые достигнуты были по нагорно-карабахскому урегулированию", - сказал Лавров на встрече с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном.

По словам главы российской дипломатии, сотрудничество РФ и Армении последовательно реализуется на всех направлениях, включая экономику, политические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.

"Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения. Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений", - подчеркнул Лавров.