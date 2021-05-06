Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0403 RUR   0.0227 GBR   2.3626 TRY   0.2041

Цена на нефть

05.05 $/bbl   WTI 65.63 -0.06 Brent 68.96 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.05.2021 17:06

Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции вооружения на $117,3 млн

Азербайджан по итогам января-апреля 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

«По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)», - отмечает агентство.

На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции военной продукции на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.

Далее следуют ОАЭ - $90,299 млн, Бангладеш – $57,827 млн и Германия – $50,014 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОКУПКА


Похожие новости


Азербайджан заключил новые контракты на закупку вооружения в Турции - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]