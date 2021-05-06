Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции вооружения на $117,3 млн

Азербайджан по итогам января-апреля 2021 года вышел на вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство «Анадолу».
«По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $949,744 млн. Основным покупателем в январе-апреле 2021 года являлись США - $386,113 млн (рост 56%)», - отмечает агентство.
На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции военной продукции на $117,315 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.
Далее следуют ОАЭ - $90,299 млн, Бангладеш – $57,827 млн и Германия – $50,014 млн.
Б.Рустамбеков
Совет директоров ВБ в конце мая утвердит кредит на новый дорожный проект в Азербайджане
Azeraluminium планирует в три этапа восстановить Гянджинский глиноземный завод
На западе Азербайджана планируется строительство алюминиевого завода
В Азербайджане за сутки менее 1 тыс. заражений COVID-19, 18 человек скончались
Более 20 млн человек в мире получили первую дозу "Спутника V" - РФПИ
Свыше 100 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить Олимпийские игры в Токио
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Путин уверен в надежности российских вакцин, а эффективность американских вакцин станет понятна через десятилетие
Россия привержена обеспечению безопасности Армении - Лавров
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Мустафы Аббасбейли
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк