Azeraluminium планирует в три этапа восстановить Гянджинский глиноземный завод

Azeraluminium, входящий в ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK), планирует восстановить работу Гянджинского глиноземного завода.

«Восстановление работы завода планируется в три этапа», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В настоящее время ведутся работы по исследованию и привлечению источников инвестиций для реализации проекта. Для оценки эффективности восстановления деятельности Гянджинского глиноземного завода и обеспечения финансирования со стороны авторитетных мировых финансовых институтов было решено подготовить технико-экономическое обоснование. Для этих работ привлечена аудиторская компания Deloitte & Touche.

На первом этапе планируется подготовить к эксплуатации законсервированное оборудование, территорию привести в подходящее состояние для коммуникаций и реализации следующих этапов проекта.

На втором этапе проекта планируется наладить производство проката. При этом, сначала будет запущена одна линия, затем - еще одна. На этом этапе будут также продолжены работы по реконструкции, капитальному ремонту и модернизации предприятия.

На третьем этапе проекта планируется установить технологию по обеспечению зернистости глинозема, стабилизации производства и, как следствие, организации производства в соответствии с проектной мощностью.

В результате полной реализации проекта предприятие сможет производить более 400 тысяч тонн глинозема в год. Часть произведенного глинозема будет передаваться в качестве сырья совместному предприятию по производству алюминия, которое будет создано со стороны ASK, Azeraluminium и германской компанией Achenbach Buschhttten, другая часть будет предоставлена Azeraluminium для собственного производства, а остальное будет реализовано на внешних рынках.

По данным правительства, компания «Noble Resources» заявила о своей готовности оказать определенную поддержку в продаже готовой продукции на зарубежных рынках.

В 1930-1931 годах в Гяндже был реализован проект экспериментального глиноземного завода мощностью 500 тонн в год. В 1933 году был введен в эксплуатацию Гянджинский опытный глиноземный завод.

Строительство Гянджинского глиняного завода началось в 1955 году. В 1966–1997 годах на заводе производился глинозем из алунита, добытого на Зейликском месторождении в Дашкесане. За указанный период на предприятии было переработано 18,4 млн тонн алунитовой руды и получено 2,1 млн тонн глинозема, 0,8 млн тонн удобрений и 4,5 млн тонн серной кислоты.

Azeraluminium находится на балансе ASK и объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Н.Аббасова