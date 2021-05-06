Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0403 RUR   0.0227 GBR   2.3626 TRY   0.2041

Цена на нефть

05.05 $/bbl   WTI 65.63 -0.06 Brent 68.96 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.05.2021 17:26

Совет директоров ВБ в конце мая утвердит кредит на новый дорожный проект в Азербайджане

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует 20 мая утвердить выделение Азербайджану кредита в $65 млн на новый автодорожный проект, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Общая стоимость проекта реконструкции автомобильной дороги Сальян-Билясувар составляет $95,88 млн, из которых $65 млн – кредит ВБ.

Кредит планируется выделить в рамках проекта «Реабилитация автомобильных дорог и создание экономических возможностей». Проект наряду с улучшением дорожных условий, направлен также на экономическое развитие региона, по которому проходит автодорога.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВБ, ПРОЕКТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Совет директоров ВБ в течение 3 месяцев утвердит новый дорожный проект по Азербайджану ВБ планирует выделить Азербайджану кредит в $100 млн на проект поддержки занятости ВБ и Минтруда Азербайджана начали обсуждения по проекту финансирования программы самозанятости Азербайджан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ВБ в сфере управления твердыми бытовыми отходами ВБ презентовал третий проект «Азербайджанские сельские инвестиции» ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]