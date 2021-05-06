Совет директоров ВБ в конце мая утвердит кредит на новый дорожный проект в Азербайджане

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует 20 мая утвердить выделение Азербайджану кредита в $65 млн на новый автодорожный проект, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Общая стоимость проекта реконструкции автомобильной дороги Сальян-Билясувар составляет $95,88 млн, из которых $65 млн – кредит ВБ.
Кредит планируется выделить в рамках проекта «Реабилитация автомобильных дорог и создание экономических возможностей». Проект наряду с улучшением дорожных условий, направлен также на экономическое развитие региона, по которому проходит автодорога.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.
А.Мамедов
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