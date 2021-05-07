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СНГ 07.05.2021 16:32

Лукашенко объявил о получении в Белоруссии собственной вакцины от коронавируса

Белоруссия получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, нынешние вакцины не дают гарантии, что в будущем они будут помогать от новых мутаций вируса.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. (...) У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщал, что Белоруссия может сделать собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года. 1 апреля Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса.

При этом он заявлял, что его "очень настораживает в последнее время "драка вакцин". "Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - заявил он 19 марта в Гродно.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в апреле сообщал, что собственная вакцина, которую создают в Белоруссии на базе РНПЦ эпидемиологии "будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина".

В марте Пиневич сообщал, что первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа. "Конец августа - мы думаем о кандидатном варианте, конец года - мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. Следующий год - это уже выход на промышленную масштабизацию", - рассказал министр. Как пояснил Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов: сперва необходимо получить так называемую вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленной партии, и только после испытаний начнется промышленное производство.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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