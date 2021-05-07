Лукашенко объявил о получении в Белоруссии собственной вакцины от коронавируса

Белоруссия получила собственную вакцину от COVID-19, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, нынешние вакцины не дают гарантии, что в будущем они будут помогать от новых мутаций вируса.
"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой. (...) У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко сообщал, что Белоруссия может сделать собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года. 1 апреля Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса.
При этом он заявлял, что его "очень настораживает в последнее время "драка вакцин". "Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - заявил он 19 марта в Гродно.
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в апреле сообщал, что собственная вакцина, которую создают в Белоруссии на базе РНПЦ эпидемиологии "будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина".
В марте Пиневич сообщал, что первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа. "Конец августа - мы думаем о кандидатном варианте, конец года - мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. Следующий год - это уже выход на промышленную масштабизацию", - рассказал министр. Как пояснил Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов: сперва необходимо получить так называемую вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленной партии, и только после испытаний начнется промышленное производство.
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
Президент Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
ГТК за январь-апрель сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 2,5%
Венгерская MOL в I кв. увеличила добычу за счет прироста нефтедобычи на блоке АЧГ
Ограничения на торговлю российской нефтью крайне маловероятны - Федун
ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять всю информацию о новых лекарствах и вакцинах
В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 6,2% населения
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Перенеси свои кредиты в Yelo Bank и уменьши месячные выплаты
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк