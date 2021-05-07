Участники переговоров по иранскому атому согласились интенсифицировать работу - постпред РФ

Делегации, участвующие в переговорах в Вене по иранской ядерной проблеме, в пятницу согласились интенсифицировать работу, заявил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
"Совместная комиссия по СВПД сегодня начала новый раунд переговоров по вопросу полного восстановления ядерного соглашения. Участники согласились, что нужно интенсифицировать рабочий процесс", - написал он в твиттере.
По словам Ульянова, "делегации, судя по всему, готовы остаться в Вене так долго, как потребуется, чтобы добиться поставленной цели".
В четверг Ульянов предположил, что очередной раунд переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД, начинающийся в пятницу, может стать заключительным.
"Следующий (кто знает, может и - заключительный) раунд переговоров в Вене по возобновлению полной имплементации СВПД стартует 7 мая. Конечно, если возникнет необходимость, переговорщики могут решить сделать новую паузу, чтобы получить дополнительные указания из своих столиц", - написал российский дипломат на своей странице в твиттере.
Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками.
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