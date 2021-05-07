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Регион 07.05.2021 17:05

Участники переговоров по иранскому атому согласились интенсифицировать работу - постпред РФ

Делегации, участвующие в переговорах в Вене по иранской ядерной проблеме, в пятницу согласились интенсифицировать работу, заявил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Совместная комиссия по СВПД сегодня начала новый раунд переговоров по вопросу полного восстановления ядерного соглашения. Участники согласились, что нужно интенсифицировать рабочий процесс", - написал он в твиттере.

По словам Ульянова, "делегации, судя по всему, готовы остаться в Вене так долго, как потребуется, чтобы добиться поставленной цели".

В четверг Ульянов предположил, что очередной раунд переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД, начинающийся в пятницу, может стать заключительным.

"Следующий (кто знает, может и - заключительный) раунд переговоров в Вене по возобновлению полной имплементации СВПД стартует 7 мая. Конечно, если возникнет необходимость, переговорщики могут решить сделать новую паузу, чтобы получить дополнительные указания из своих столиц", - написал российский дипломат на своей странице в твиттере.

Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]