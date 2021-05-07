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СНГ 07.05.2021 20:00

Британский штамм COVID-19 выявлен в Башкирии

Британский штамм короновирусной инфекции обнаружен на территории Башкирии, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак.

"Да, выявлен британский вирус (штамм - ИФ) у нас на территории республики. Больные не в тяжелом состоянии. Уже часть из них выздоровели", - сказала Казак на совещании в пятницу.

Она отметила, что для выявления иных штаммов короновируса из республики в научно-исследовательский институт "Микроб" было отправлено 48 проб биологического материала от заболевших.

Казак также сообщила, что коронавирусом заболели 20 студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе.

"В республике выявлен очаг короновирусной инфекции среди студентов, прибывающих и находящихся (в Уфе) иностранных студентов из Индии. Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания", - сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, на 7 мая в Башкирии зарегистрировано 36 тыс. 42 случая заболевания короновирусной инфекцией, за последние сутки - 92. Умерли 464 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]