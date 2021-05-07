В Британии рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей моложе 40 лет

Великобритания предложит всем жителям моложе 40 лет альтернативную вакцину от коронавируса COVID-19 вместо препарата компании AstraZeneca из-за опасений, что он может вызывать тромбоз, сообщает телеканал Sky News.
Согласно рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации, альтернативную прививку следует предлагать лишь в том случае, если из-за нее не нужно надолго откладывать вакцинацию. Хотя сейчас темп распространения коронавируса довольно низкий, исследования говорят, что значительные промедления в вакцинации могут привести к третьей волне заражений.
Британцам, у которых не было значительных побочных эффектов после первой прививки вакциной AstraZeneca, другой препарат для второго укола предлагать не будут.
Ранее комитет рекомендовал предоставить такой выбор всем британцам моложе 30 лет. По данным агентства по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов, до 28 апреля было зафиксировано 242 случая тромбоза у пациентов, привившихся препаратом AstraZeneca. Тромбы обнаружили у 10,1 сорокалетних из 1 млн. Среди людей от 30 до 39 лет тромбоз возникал у 17,4 привившихся из 1 млн.
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 7 апреля пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ранее этот регулятор считал препарат безопасным.
В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.
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