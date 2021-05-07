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Происшествия 07.05.2021 16:27

В Азербайджане арестованы 2 человека по обвинению в участии в НВФ в рядах движения «Талибан» – СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об аресте двух граждан страны по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) движения «Талибан», сообщает СГБ.

«По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий выявлено, что граждане Азербайджана Яхья Мамедов (1977 года рождения) и Эльнур Джабиев (1985 года рождения) в составе незаконных вооруженных формирований принимали участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана. В частности, Мамедов и Джабиев в ноябре и декабре 2010 года из Азербайджана поехали вначале в Иран, откуда нелегальными путями переправились в Пакистан», - говорится в сообщении СГБ.

Мамедов и Джабиев в Пакистане (в областях Северный Везиристан и Уругзай - ИФ) принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований «Селахаддин», подчиняющихся движению «Талибан».

«Мамедову и Джабиеву предъявлены обвинения по статьям 12.1, 279.1 (Участие в вооруженных формированиях за пределами Азербайджана, непредусмотренных законодательством) Уголовного кодекса. Согласно решению суда они арестованы. Обвиняемые признали свою вину», - подчеркивает Спецслужба.

https://youtu.be/j9kRRO3w5vA

Б.Рустамбеков

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Тэги: СГБ, ТАЛИБАН, УЧАСТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]