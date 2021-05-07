В Азербайджане спад случаев COVID-19, 15 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 722 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 325,407 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 844 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 650.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 302,86 тыс. человек (+1 854 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 897 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10686 тестов на коронавирус (накануне 10 717 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 311,267 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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