В Азербайджане спад случаев COVID-19, 15 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 722 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 325,407 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 844 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 650.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 302,86 тыс. человек (+1 854 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 897 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10686 тестов на коронавирус (накануне 10 717 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 311,267 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде