США будут сотрудничать с другими странами по ключевым мировым темам, несмотря на разногласия - Блинкен

Администрация США готова работать, в том числе, со странами, с которыми у нее есть разногласия, для решения важных мировых проблем, заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.

"Слишком многое на кону, и потому невозможно допустить, чтобы разногласия помешали нам сотрудничать", - сказал госсекретарь США на заседании СБ ООН.

В частности, по словам Блинкена, необходимо сотрудничество по теме контроля над ядерным оружием, решения вооруженных конфликтов, а также - по вопросу изменения климата.

При этом глава госдепа предупредил, что США "готовы решительно реагировать, когда кто-то подрывает существующий миропорядок".