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Дальнее зарубежье 07.05.2021 16:54

США будут сотрудничать с другими странами по ключевым мировым темам, несмотря на разногласия - Блинкен

Администрация США готова работать, в том числе, со странами, с которыми у нее есть разногласия, для решения важных мировых проблем, заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.

"Слишком многое на кону, и потому невозможно допустить, чтобы разногласия помешали нам сотрудничать", - сказал госсекретарь США на заседании СБ ООН.

В частности, по словам Блинкена, необходимо сотрудничество по теме контроля над ядерным оружием, решения вооруженных конфликтов, а также - по вопросу изменения климата.

При этом глава госдепа предупредил, что США "готовы решительно реагировать, когда кто-то подрывает существующий миропорядок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПАРТНЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]