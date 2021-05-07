В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 6,2% населения

В Азербайджане 630,516 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.
«По данным на 7 мая за минувшие сутки две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 28,885 тыс. человек. Всего, две дозы вакцины получили 630,516 тыс. человек. Общее число сделанных вакцин составляет 1 млн 626,916 тыс. единиц», - сообщает Оперштаб.
Население Азербайджана на 1 марта 2021 года составляет 10,13 млн человек. Таким образом, полностью вакцинировано 6,2% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.
В ближайшее время планируется начать использовать и российскую вакцину «Sputnik V».
Х.Насирзаде
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