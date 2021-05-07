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Здравоохранение 07.05.2021 16:54

В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 6,2% населения

В Азербайджане 630,516 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.

«По данным на 7 мая за минувшие сутки две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 28,885 тыс. человек. Всего, две дозы вакцины получили 630,516 тыс. человек. Общее число сделанных вакцин составляет 1 млн 626,916 тыс. единиц», - сообщает Оперштаб.

Население Азербайджана на 1 марта 2021 года составляет 10,13 млн человек. Таким образом, полностью вакцинировано 6,2% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.

В ближайшее время планируется начать использовать и российскую вакцину «Sputnik V».

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]