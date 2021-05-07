Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»

Победители будут определены путем голосования, которое будет проведено на международной онлайн-платформе с 19 июня по 4 июля. Респонденты будут голосовать за кандидатов на сайтеwww.ceo.award.az. Отметим также, что в конкурсе будут принимать участие владельцы и руководители национальных и зарубежных компаний, функционирующих в Азербайджане.При клике на фото участника можно будет совершить переход на сайт компании или организации, которую возглавляет участник конкурса «CEO Award Azerbaijan».Церемония вручения премии состоится 8 июля в онлайн-формате.

«Основная цель проведения национальной премии «CEO Award Azerbaijan» заключается в определении наиболее узнаваемых владельцев и руководителей, работающих в государственном и частном секторах Азербайджана. Также мы хотим довести информацию о представителях малого и среднего бизнеса до широкой общественности», отметил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

К конкурсу можно присоединиться, осуществив организационный взнос до 12 июня.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб квартир аCaspianEnergy Club находится в Баку.Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.