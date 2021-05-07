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Дальнее зарубежье 07.05.2021 17:13

Госсекретарь США предупредил о возрождении национализма в мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на заседании Совета безопасности ООН заявил о возрождении национализма в мире и усилении соперничества между странами.

"Национализм возрождается. Репрессии растут. Соперничество между странами усиливается. Атаки против миропорядка активизируются", - сказал Блинкен.

Он добавил, что, несмотря на все это, США не только верят в многостороннее сотрудничество, но и считают его необходимым.

"Мультилатерализм - все еще наше лучшее правило, защищающее от больших глобальных вызовов", - отметил госсекретарь США.

Поэтому, по словам Блинкена, США будут действовать через многосторонние институты, чтобы остановить пандемию коронавируса и предотвратить климатический кризис. Блинкен подчеркнул, что по этим вопросам Вашингтон готов работать с любой страной, несмотря на другие противоречия. Этот подход распространяется и на другие проблемы, в том числе нераспространение ядерного оружия, урегулирование конфликтов и предоставление гуманитарной помощи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]