Госсекретарь США предупредил о возрождении национализма в мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на заседании Совета безопасности ООН заявил о возрождении национализма в мире и усилении соперничества между странами.
"Национализм возрождается. Репрессии растут. Соперничество между странами усиливается. Атаки против миропорядка активизируются", - сказал Блинкен.
Он добавил, что, несмотря на все это, США не только верят в многостороннее сотрудничество, но и считают его необходимым.
"Мультилатерализм - все еще наше лучшее правило, защищающее от больших глобальных вызовов", - отметил госсекретарь США.
Поэтому, по словам Блинкена, США будут действовать через многосторонние институты, чтобы остановить пандемию коронавируса и предотвратить климатический кризис. Блинкен подчеркнул, что по этим вопросам Вашингтон готов работать с любой страной, несмотря на другие противоречия. Этот подход распространяется и на другие проблемы, в том числе нераспространение ядерного оружия, урегулирование конфликтов и предоставление гуманитарной помощи.
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