ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным

ВТБ (Азербайджан) предлагает гражданам, состоящим на учете в государственной службе занятости в качестве безработных, бесплатный выпуск дебетовой платежной карты и подключение к цифровым услугам банка.

В рамках бесплатного пакета базовых услуг клиенты могут в течение месяца пополнить привязанный к карте расчетный счет в размере прожиточного минимума. Им доступно снятие наличных в банкоматах ВТБ (Азербайджан) и партнеров без комиссии, а также переводы с карты на карту в размере прожиточного минимума.

Проводить различные банковские операции клиенты могут дистанционно с помощью интернет- и мобильного банка или чат-банка Direct в мессенджерах Facebook и WhatsApp. С них также не взимается плата за SMS-уведомления и получение электронных выписок по операциям через расчетный счет, привязанный к дебетовой карте.

Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин отметил: «Повышение доступности современных банковских услуг, в том числе дистанционных – стратегическое направление банка ВТБ (Азербайджан). Бесплатный пакет базовых услуг гарантирует малообеспеченной группе населения необходимые финансовые инструменты и способствует увеличению доли электронных платежей в стране».

Чтобы воспользоваться пакетом базовых банковских услуг необходимо предоставить в банк справку о состоянии на учете в государственной службе занятости в статусе «безработный».

Предложение реализовано в рамках государственной программы расширения цифровых платежей в Азербайджанской Республике.