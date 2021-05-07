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Финансы 07.05.2021 17:49

ГТК за январь-апрель сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 2,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-апреле 2021 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 314 млн 386,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-апреле 2020 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 347 млн 885,6 тыс. манатов. Таким образом, ГТК за отчетный период сократил отчисления в госбюджет на 2,5%.

За январь-апрель 2021 года сборы по НДС составили 888 млн 803,4 тыс. манатов (спад на 7,8%), акцизам – 51 млн 144,8 тыс. манатов (рост на 16,7%), дорожному налогу - 13 млн 881,7 тыс. манатов (рост на 9,8%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 360 млн 556,5 тыс. манатов (рост на 10,1%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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