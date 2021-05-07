В индийском штате Гоа у половины тестируемых на COVID-19 находят коронавирус - ТВ

Результаты анализов на наличие коронавируса COVID-19, проводимое в штате Гоа на юго-западе Индии, показывают, что примерно каждый второй тестируемый инфицирован этим вирусом, сообщает в пятницу телеканал CNN.
Министр здравоохранения штата Вишвайит Рейн заявил, что в пятницу уровень положительных результатов анализов на COVID-19 в штате достиг нового рекорда - 51,4%. В свою очередь CNN уточняет, что речь идет о максимальных подобных показателях среди всей Индии.
"Мы делаем все, что возможно. Мы нарастили наши возможности по тестированию, чтобы нам не пришлось ждать, пока кто-нибудь будет тестироваться уже при наличии симптомов", - сказал министр.
Он отметил, что власти штата на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки рассматривают возможность ввести локдаун на подведомственной территории. Министр также сообщил, что система здравоохранения штата уже перегружена, и теперь необходимо снизить уровень заболеваемости.
По словам министра, с декабря 2020 года по февраль 2021 года в Гоа не было каких-либо ограничений, и в этот штат - известное туристическое направление - массово приезжали люди со всей Индии. При этом меры безопасности не соблюдались, а наплыв туристов совпал с важнейшим индуистским праздником Дивали.
Согласно данным CNN, в Гоа за четверг выявили более 3,8 тыс. случаев вируса - максимальный показатель для штата с начала пандемии. Всего в Гоа сделали уже более 690 тыс. тестов; население штата, по последней переписи от 2011 года, составляло около 1,5 млн человек.
На данный момент в мире второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 414 тыс. 188 случаев и достигло 21 млн 491 тыс. 598. Число скончавшихся за сутки составило 3 тыс. 915, а общее количество летальных исходов выросло до 234 тыс. 83.
Западные СМИ отмечают, что на фоне нынешней волны коронавируса правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди сталкивается с требованиями со стороны оппозиции, судей Верховного суда и медицинских экспертов ввести в стране общенациональный жесткий локдаун, несмотря на сопутствующие экономические потери.
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