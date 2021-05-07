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Меркель остается самым популярным политиком в Германии - опрос

Согласно результатам последнего опроса исследовательского института Insa, канцлер ФРГ Ангела Меркель является политиком, пользующимся в Германии наибольшим доверием.

На втором месте по уровню доверия находится баварский политик Маркус Зедер. Кандидат в канцлеры от "Зеленых" Анналена Бэрбок занимает шестое место, а министр здравоохранения Йенс Шпан - 14-е.

В опросе приняли участие 2 тыс. 75 человек, он проводился с 30 апреля по 3 мая. Респондентам предлагали оценить политиков и доверие к ним по шкале от 0 до 10.

Осенью в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Меркель уже заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной канцлерский срок.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОЛИТИКИ, ПОПУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]