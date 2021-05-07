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Дальнее зарубежье 07.05.2021 20:36

В Непале ухудшается ситуация с COVID-19, система здравоохранения перегружена

Система здравоохранения Непала испытывает серьезные трудности на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Так, накануне в Непале выявили за сутки рекордное количество случаев болезни - 9 тыс. 70, причем месяц назад суточный прирост составил всего 298. В среду и четверг также зафиксировали максимальные показатели смертности среди инфицированных - 58 и 54 соответственно.

"Прямо сейчас ни в одной больнице, где лечат пациентов с COVID-19, нет свободных коек", - цитирует AP слова доктора Джойтиндры Шармы из Катманду.

Он отметил, что, хотя Непал еще не достиг пика эпидемиологического кризиса, уже наблюдается нехватка баллонов с кислородом. При этом доктор заявил, что немедленно увеличить вместимость больниц не представляется возможным.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Непале за время пандемии диагностировали более 377,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 3,5 тыс. инфицированных скончались, свыше 295,3 тыс. вылечились.

В апреле в главных городах страны ввели локдаун, а на этой недели власти остановили внутреннее и международное авиасообщение.

В январе в Непале началась вакцинационная кампания при помощи 1 млн доз вакцин AstraZeneca, пожертвованных соседней Индией. Однако затем Индия, столкнувшись с тяжелейшей волной COVID-19, прекратила экспорт вакцин, в результате чего, в частности, вакцинация в Непале приостановилась.

Позднее вакцинация в стране возобновилась благодаря пожертвованию Китаем 800 тыс. доз препаратов. Кроме того, по данным AP, в настоящий момент Непал ведет переговоры с РФ о поставках российской вакцины "Спутник V".

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Тэги: НЕПАЛ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]