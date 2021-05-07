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Дальнее зарубежье 07.05.2021 21:33

Главы МИД РФ и Перу обсудили Венесуэлу, борьбу с COVID-19

Министры иностранных дел России и Перу Сергей Лавров и Аллан Вагнер в телефонном разговоре в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

"В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные темы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, включая ситуацию в Венесуэле", - сообщил МИД РФ.

По его информации, "особый упор был сделан на взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕРУ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]