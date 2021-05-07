Главы МИД РФ и Перу обсудили Венесуэлу, борьбу с COVID-19

Министры иностранных дел России и Перу Сергей Лавров и Аллан Вагнер в телефонном разговоре в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

"В ходе беседы, прошедшей в доброжелательном и конструктивном ключе, предметно обсуждены актуальные темы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, включая ситуацию в Венесуэле", - сообщил МИД РФ.

По его информации, "особый упор был сделан на взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19".