Макрон призвал США и Великобританию расширить экспорт вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США и Великобританию перестать блокировать экспорт вакцин против COVID-19 и необходимых для их производства ингредиентов, что, по его мнению, позволило бы укрепить всемирную солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.

"Сегодня англосаксы блокируют много этих вакцин и ингредиентов. Сегодня 100% вакцин, произведенных в Соединенных Штатах Америки, идут на американский рынок. В Европе из примерно 110 млн произведенных вакцин мы экспортировали 45 и 65 оставили для себя", - сказал Макрон в пятницу по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств стран ЕС в Порту.

"Сегодня мы самые щедрые в мире из числа развитых стран", - отметил он.

Французский президент также высказался в поддержку передачи технологий производства вакцины развитым странам.