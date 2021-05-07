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Дальнее зарубежье 07.05.2021 21:42

Макрон призвал США и Великобританию расширить экспорт вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США и Великобританию перестать блокировать экспорт вакцин против COVID-19 и необходимых для их производства ингредиентов, что, по его мнению, позволило бы укрепить всемирную солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.

"Сегодня англосаксы блокируют много этих вакцин и ингредиентов. Сегодня 100% вакцин, произведенных в Соединенных Штатах Америки, идут на американский рынок. В Европе из примерно 110 млн произведенных вакцин мы экспортировали 45 и 65 оставили для себя", - сказал Макрон в пятницу по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств стран ЕС в Порту.

"Сегодня мы самые щедрые в мире из числа развитых стран", - отметил он.

Французский президент также высказался в поддержку передачи технологий производства вакцины развитым странам.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]