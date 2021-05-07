Макрон призвал США и Великобританию расширить экспорт вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США и Великобританию перестать блокировать экспорт вакцин против COVID-19 и необходимых для их производства ингредиентов, что, по его мнению, позволило бы укрепить всемирную солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.
"Сегодня англосаксы блокируют много этих вакцин и ингредиентов. Сегодня 100% вакцин, произведенных в Соединенных Штатах Америки, идут на американский рынок. В Европе из примерно 110 млн произведенных вакцин мы экспортировали 45 и 65 оставили для себя", - сказал Макрон в пятницу по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств стран ЕС в Порту.
"Сегодня мы самые щедрые в мире из числа развитых стран", - отметил он.
Французский президент также высказался в поддержку передачи технологий производства вакцины развитым странам.
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