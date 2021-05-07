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Дальнее зарубежье 07.05.2021 22:42

США, ЕС и НАТО призвали талибов остановить ежегодное военное наступление в Афганистане

Движение "Талибан" ради достижения мира в Афганистане должно прекратить начавшееся ранее ежегодное весеннее наступление, говорится в заявлении США, ЕС, НАТО, Франции, ФРГ, Италии, Норвегии и Великобритании.

"Мы решительно осуждаем продолжение насилия в Афганистане, за которое в значимой степени несет ответственность "Талибан", и требуем от всех сторон предпринять немедленные и необходимые меры по сокращению насилия, особенно, с целью избегать жертв среди гражданских лиц для создания обстановки, благоприятствующей заключению мирного соглашения", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте госдепа США.

"В этой связи участники (заявления - ИФ) призывают "Талибан" прекратить необъявленное весеннее наступление, воздержаться от атак против мирных жителей и немедленно остановить все атаки возле больниц, школ, университетов, мечетей и других общественных мест", - говорится в заявлении.

В нем также содержится требование положить конец целенаправленным убийствам в Афганистане лидеров гражданского общества, священнослужителей, сотрудников СМИ, медиков, юристов, правозащитников.

Кроме того, согласно заявлению, сторонам конфликта в Афганистане следует предпринять шаги, способствующие установлению постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

На прошлой неделе стало известно, что силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Между тем в минувший понедельник талибы начали наступление близ административного центра Гильменда - города Лашкаргах. Боевикам сначала удавалось теснить военных, затем те начали контратаку, воспользовавшись, в частности, поддержкой с воздуха.

В пятницу сообщалось, что США перебросили около десятка дополнительных боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск из Афганистана.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с "Талибаном". Теперь талибы считают решение президента США Джо Байдена изменить даты вывода контингента - с 1 мая на 11 сентября - нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРИЗЫВ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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