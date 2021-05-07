США не хотят новых санкций против РФ, но готовы на них пойти - Белый дом

Вашингтон не хочет прибегать к новым санкциям в отношении Москвы, однако оставляет за собой такое право в том случае, если посчитает это необходимым из-за действий РФ, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто не хочет до этого доходить, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что (введение ограничительных мер - ИФ) оправдано", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она подчеркнула, что Вашингтон "продолжит защищать национальные интересы, применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США".

Псаки вновь заявила, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Москвой.