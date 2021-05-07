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Дальнее зарубежье 07.05.2021 21:47

США не хотят новых санкций против РФ, но готовы на них пойти - Белый дом

Вашингтон не хочет прибегать к новым санкциям в отношении Москвы, однако оставляет за собой такое право в том случае, если посчитает это необходимым из-за действий РФ, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто не хочет до этого доходить, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что (введение ограничительных мер - ИФ) оправдано", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она подчеркнула, что Вашингтон "продолжит защищать национальные интересы, применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США".

Псаки вновь заявила, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Москвой.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ВЕРОЯТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]