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Дальнее зарубежье 07.05.2021 23:32

Столкновения между палестинцами и полицией произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вспыхнули беспорядки, в результате которых несколько человек пострадали, сообщает "Джерузалем пост".

По данным издания, столкновения на территории Храмовой горы произошли между палестинцами и израильскими силами безопасности: до этого тысячи мусульман собрались здесь на пятничную молитву - последнюю, которая в этом году приходится на священный для мусульман месяц Рамадан.

В результате беспорядков, по первоначальным данным, пострадали 12 полицейских, а также 53 палестинца.

Сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота - главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима - с целью восстановить контроль над ситуацией.

"Полицейские недавно начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых (в нарушении правопорядка - ИФ) начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", - цитирует "Джерузалем пост" заявление полиции.

Ранее полиция Израиля и армия обороны Израиля направили подкрепления в Иерусалим на фоне подготовки к последней пятничной молитве месяца Рамадан на Храмовой горе, а также перекрыли несколько улиц в этом районе, напоминает издание.

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Тэги: ИЕРУСАЛИМ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]