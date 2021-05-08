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Дальнее зарубежье 08.05.2021 09:30

Европейский социальный саммит в Порту определил главные цели ЕС до 2030 года

Лидеры стран Евросоюза на социальном саммите в Порту согласились стремиться к тому, чтобы к 2030 году у почти 80% граждан ЕС в возрасте от 20 до 64 лет была работа.

Это является одной из трех основных целей на период до 2030 года, определённых Еврокомиссией (ЕК) в плане действий по социальным правам.

Цели предусматривают, что, во-первых, 78% граждан ЕС в возрасте от 20 до 64 лет должны иметь работу.

Во-вторых, не менее 60% всех взрослых должны ежегодно участвовать в мероприятиях непрерывного обучения.

Третья цель посвящена борьбе с бедностью: число людей, находящихся под угрозой бедности или социального исключения, должно быть сокращено, как минимум, на 15 млн, в том числе не менее 5 млн детей.

Такое обязательство было взято в Порту председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского парламента Давидом Сасоли, председательствующим в Совете ЕС премьер-министром Португалии Антониу Кошту, европейскими социальными партнерами и организациями гражданского общества.

На совместной пресс-конференции по итогу этого форума в пятницу вечером фон дер Ляйен, Сассоли и Кошту пообещали сделать все возможное, чтобы построить "более инклюзивную и социальную Европу".

Как заявила глава Еврокомиссии, "социальные цели Европы должны идти рука об руку с ее экологическими и цифровыми целями".

"Мы хотим приблизиться к полной занятости, чтобы больше европейцев имели доступ к нужным им компетенциям, и обеспечить равные возможности для всех европейцев в более цифровой и устойчивой экономике", - сказала фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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