Более 200 человек пострадали в Восточном Иерусалиме в результате столкновений палестинцев с полицией

В результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек, сообщило общество Красного полумесяца.
Для оказания помощи пострадавшим, большинство из которых получили ранения в грудь, травмы лица, в частности, глаз, общество развернуло в Восточном Иерусалиме полевой госпиталь.
Палестинское министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что медицинские бригады в больнице Аль-Макасид в Иерусалиме оказали помощь 83 раненым палестинцам.
Лидер Палестины Махмуд Аббас в пятницу выступил с заявлением, в котором призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание для защиты палестинского народа от израильских репрессий и эскалации насилия в отношении палестинцев в Иерусалиме.
Он подчеркнул, что израильское правительство несет полную ответственность за инциденты в Иерусалиме, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате продолжающейся эскалации.
Столкновения произошли в двух районах Вост
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