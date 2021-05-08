Более 200 человек пострадали в Восточном Иерусалиме в результате столкновений палестинцев с полицией

В результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек, сообщило общество Красного полумесяца.

Для оказания помощи пострадавшим, большинство из которых получили ранения в грудь, травмы лица, в частности, глаз, общество развернуло в Восточном Иерусалиме полевой госпиталь.

Палестинское министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что медицинские бригады в больнице Аль-Макасид в Иерусалиме оказали помощь 83 раненым палестинцам.

Лидер Палестины Махмуд Аббас в пятницу выступил с заявлением, в котором призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание для защиты палестинского народа от израильских репрессий и эскалации насилия в отношении палестинцев в Иерусалиме.

Он подчеркнул, что израильское правительство несет полную ответственность за инциденты в Иерусалиме, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате продолжающейся эскалации.

Столкновения произошли в двух районах Вост