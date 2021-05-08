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Дальнее зарубежье 08.05.2021 09:58

Распространение коронавируса в Великобритании будет остановлено к августу - чиновник

Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявил, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19.

"Ориентировочно в августе вирус у нас в Великобритании больше не будет циркулировать", - сказал он изданию The Daily Telegraph.

По его мнению, все жители Великобритании получат первую дозу вакцины к концу июля, и к этому времени "мы, вероятно, защитим население от всех известных вариантов вируса".

На текущий момент в Великобритании введено более 51 миллиона доз вакцин. При этом британские официальные лица заявили, что людям в возрасте до 40 лет следует предложить альтернативу вакцине AstraZeneca в связи с незначительным риском образования тромбов после ее применения. Объединенный комитет страны по вакцинации и иммунизации заявил, что эти рекомендации отражают доступность в Великобритании других вакцин, в частности, препаратов Pfizer и Moderna.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]