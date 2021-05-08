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Дальнее зарубежье 08.05.2021 10:24

США решили присоединиться к кампании против экстремизма в Интернете - Белый дом

США присоединяются к кампании против распространения в Интернете контента, пропагандирующего терроризм и экстремизм - "Призыв Крайстчерча", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Противодействие использованию Интернета террористами и радикальными экстремистами для вербовки является важным приоритетом для Соединенных Штатов", - говорится в распространенном заявлении Псаки.

Она отметила, что "присоединение к коалиции правительств и компаний, которые поддержали "Призыв Крайстчерча", свидетельствует о необходимости усиления коллективных действий".

Предыдущий президент США Дональд Трамп отказался от участия Соединенных Штатов в кампании.

Псаки сообщила, что США 14 мая примут участие в виртуальном саммите участников кампании, к которой присоединились более 10 ведущих стран мира и крупнейшие мировые интернет-организации.

Инициатива начала кампании принадлежит премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Начало кампании было положено в 2019 году после того, как экстремист устроил стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. В результате погиб 51 человек, около 50 получили ранения и травмы.

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Тэги: США, ЭКСТРЕМИЗМ, ИНИЦИАТИВА, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]