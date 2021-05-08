США решили присоединиться к кампании против экстремизма в Интернете - Белый дом

США присоединяются к кампании против распространения в Интернете контента, пропагандирующего терроризм и экстремизм - "Призыв Крайстчерча", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Противодействие использованию Интернета террористами и радикальными экстремистами для вербовки является важным приоритетом для Соединенных Штатов", - говорится в распространенном заявлении Псаки.
Она отметила, что "присоединение к коалиции правительств и компаний, которые поддержали "Призыв Крайстчерча", свидетельствует о необходимости усиления коллективных действий".
Предыдущий президент США Дональд Трамп отказался от участия Соединенных Штатов в кампании.
Псаки сообщила, что США 14 мая примут участие в виртуальном саммите участников кампании, к которой присоединились более 10 ведущих стран мира и крупнейшие мировые интернет-организации.
Инициатива начала кампании принадлежит премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Начало кампании было положено в 2019 году после того, как экстремист устроил стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. В результате погиб 51 человек, около 50 получили ранения и травмы.
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