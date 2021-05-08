МОК уверен в безопасном проведении олимпиады - вице-президент комитета

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил в субботу, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной с точки зрения распространения коронавируса обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.
Коутс, который также является председателем Олимпийского комитета Австралии, заявил на собрании австралийского комитета: "Игры в Токио состоятся, потому что будут приняты все меры для защиты спортсменов и японского народа".
"Это не делается любой ценой(...). У нас прошло заседание совета экспертов, на котором был сделан вывод, что игры могут пройти безопасно."
В то же время, в Японии развернута кампания с требованием отмены Олимпиады, онлайн-петицию с таким требованием, как сообщалось, по состоянию на утро пятницы подписали уже более 190 тыс. человек.
"Мы требуем отмены Олимпийских игр в Токио, чтобы защитить наше здоровье и наши жизни", - говорится в петиции, адресованной главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.
В ней подчеркивается: "Принимая во внимание нынешние обстоятельства, маловероятно, что Олимпийские игры в Токио могут быть безопасными", - отмечается в ней.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.
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