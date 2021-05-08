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Здравоохранение 08.05.2021 09:23

ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 китайской Sinopharm для экстренного применения - заявление организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19 от китайской государственной компании Sinopharm в пятницу, говорится в распространенном заявлении ВОЗ.

"На основе всех имеющихся фактических данных ВОЗ рекомендует вакцину для взрослых в возрасте от 18 лет и старше в двух дозах с интервалом от трех до четырех недель", - следует из заявления.

В нем также отмечается, что "простые требования к хранению препарата делают его подходящим для объектов с низким уровнем ресурсов".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге: "Это расширяет список вакцин COVID-19, которые может купить COVAX, и дает странам уверенность в том, что они смогут ускорить свое собственное одобрение регулирующих органов, а также импортировать и применять вакцину", - заявил на брифинге.

В заявлении самой китайской компании говорится: "Это (...) означает, что качество, безопасность, эффективность и доступность вакцины Sinopharm от COVID-19 соответствуют требованиям стандартов ВОЗ, и внесет больший вклад в глобальную борьбу с пандемией".

Решение об одобрении вакцины Sinopharm было принято технической консультативной группой ВОЗ.

Вакцина, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов, подразделением дочерней компании Sinopharm China National Biotec Group, имеет, по оценкам, эффективность 79% для всех возрастных групп.

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Тэги: МИР, ВОЗ, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]