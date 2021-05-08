В Бишкеке заявили о пытках граждан Киргизии, задержанных таджикскими военными

Задержанные во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе граждане Киргизии подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил киргизский Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) в субботу.

"По итогам встреч с гражданами Киргизии, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтверждены факты применения пыток к пострадавшим", - говорится в распространенном сообщении со ссылкой на директора центра Бакыта Рысбекова.

1 мая власти Таджикистана вернули Киргизии 10 граждан республики, задержанных во время вооруженного конфликта на границе и находившихся у таджикских военнослужащих.

В правозащитной организации отметили, что с пострадавшими гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола.

"Уже сейчас мы можем сказать, что к ним применялись жестокое обращение и пытки", - заявил Рысбеков.

По его словам, соответствующая информация будет передана в Генпрокуратуру Киргизии.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали 190. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Согласно информации Минздрава Киргизии, более 80% пострадавших имели огнестрельные и осколочные ранения.

По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.