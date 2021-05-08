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Инфраструктура и тендеры 08.05.2021 10:37

Госкомстат направит свыше 614 тыс. манатов на разработку ПО статотчетности

ООО «ITM–Tor» подготовит программное обеспечение для Госкомитета по статистике Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, в рамках которого ITM–Tor разработает ПО для статистических отчетностей и прочих вопросов по статистике.

Сумма контракта - 614,131 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ПО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]