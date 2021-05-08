Госкомстат направит свыше 614 тыс. манатов на разработку ПО статотчетности

ООО «ITM–Tor» подготовит программное обеспечение для Госкомитета по статистике Азербайджана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, в рамках которого ITM–Tor разработает ПО для статистических отчетностей и прочих вопросов по статистике.

Сумма контракта - 614,131 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков