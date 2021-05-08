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Инфраструктура и тендеры 08.05.2021 10:54

Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования

ОАО «Азерэнержи» направит около 140 тыс. манатов на обслуживание оборудования в сфере информационных технологий.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Азерэнержи» подписал с ООО «Mix Pro».

Стоимость контракта - 139 тыс. 573,.94 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ТЕХСЕРВИС, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]