Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования

ОАО «Азерэнержи» направит около 140 тыс. манатов на обслуживание оборудования в сфере информационных технологий.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Азерэнержи» подписал с ООО «Mix Pro».

Стоимость контракта - 139 тыс. 573,.94 манатов.

Н.Аббасова