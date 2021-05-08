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СНГ 08.05.2021 10:56

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Мусаев освобожден от должности - указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности страны Рыскелди Мусаева, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

"Жапаров подписал указ, согласно которому Рыскелди Мусаев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Киргизии в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Другим указом президента на эту должность назначен Марат Иманкулов.

Иманкулову 61 год. С 1986 года работал в органах государственной безопасности. С 2007 по 2010 годы - заместитель руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ. В 2010-2011 годы занимал должность первого заместителя председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СОВБЕЗ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]