Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Мусаев освобожден от должности - указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности страны Рыскелди Мусаева, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.
"Жапаров подписал указ, согласно которому Рыскелди Мусаев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Киргизии в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Другим указом президента на эту должность назначен Марат Иманкулов.
Иманкулову 61 год. С 1986 года работал в органах государственной безопасности. С 2007 по 2010 годы - заместитель руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ. В 2010-2011 годы занимал должность первого заместителя председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
Президент Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования
Минэкономики направит свыше 140 тыс. манатов на оценку ТЭО проекта строительства водохранилища в Габалинском районе
ЦБА направит свыше 678 тыс.манатов на поддержку ряда программных платформ
Япония полна решимости провести Олимпиаду в Токио в этом году
МОК уверен в безопасном проведении олимпиады - вице-президент комитета
ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 китайской Sinopharm для экстренного применения - заявление организации
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк