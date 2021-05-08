Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Мусаев освобожден от должности - указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности страны Рыскелди Мусаева, сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

"Жапаров подписал указ, согласно которому Рыскелди Мусаев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Киргизии в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Другим указом президента на эту должность назначен Марат Иманкулов.

Иманкулову 61 год. С 1986 года работал в органах государственной безопасности. С 2007 по 2010 годы - заместитель руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ. В 2010-2011 годы занимал должность первого заместителя председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.