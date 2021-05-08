Япония заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере "зеленой" энергетики и борьбы с изменениями климата, заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

"Одна из новых областей, в которой ожидается дальнейшее сотрудничество, - это изменение климата и зеленая энергетика", - сказал Кодзуки в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что правительство Японии приняло решение стремиться к тому, чтобы стать углеродно-нейтральной страной, сократив к 2050 году практически до нуля выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов в 2030 году на 46% по сравнению с 2013 годом.

"Мы знаем, что и в России растет интерес к проблеме изменения климата и зеленой энергетике. В этой области также ожидается дальнейший прогресс в японо-российском сотрудничестве", - добавил посол.

Он отметил, что примером сотрудничества в этой сфере можно назвать начало реализации проекта по внедрению ветроэнергетики в поселке Тикси в Республике Саха, расположенном за Полярным кругом.

"Его тестовая эксплуатация была начата в декабре 2020 года, а расходы по проекту взяла на себя, в том числе, японская Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). Проект реализуется на новейших японских технологиях, включая систему энергоконтроля и ветряные электрогенераторы", - сказал Кодзуки.

По словам посла, этот проект "вносит вклад в улучшение качества жизни жителей Тикси, способствует стабильной эксплуатации Северного морского пути посредством развития поселка и играет новаторскую роль во внедрении возобновляемых источников энергии в России".