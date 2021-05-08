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Регион 08.05.2021 15:34

В Грузии участники Второй мировой войны получат единовременную соцпомощь

Правительство Грузии по случаю 76-летия Победы на фашизмом окажет проживающим в стране участникам Второй мировой войны и членам семей погибших в войне единовременную социальную помощь, сообщает в субботу пресс-служба грузинского правительства.

По информации пресс-службы, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Сообщается, что участники войны получат помощь в размере 1000 лари (около 300 долларов), а члены семей погибших в войне - 500 лари (около 150 долларов).

В пресс-службе не уточнили, сколько ветеранов Второй мировой войны на сегодняшний день проживает в Грузии.

Год назад грузинские СМИ писали о том, что в стране из 700 тысяч отправившихся на фронт осталось не более 370 участников войны.

В Грузии 9 мая является официальным государственным праздником и отмечается как День победы над фашизмом. Ежегодно уже много десятилетий в этот день в парке Ваке (бывший парк Победы) в Тбилиси, где расположена Могила Неизвестного Солдата, собирались ветераны, рядовые граждане, политики.

Между тем, в нынешнем году эта традиция будет нарушена и мероприятия по случаю Дня победы в парке Ваке 9 мая проводиться не будут.

Накануне в мэрии Тбилиси сообщили журналистам, что в парке проводятся реабилитационные работы, а почтить память погибших в войне граждане смогут в другом тбилисском парке, в частности, в Парке культуры и отдыха ветеранов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕТЕРАНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]