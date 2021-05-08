В Грузии участники Второй мировой войны получат единовременную соцпомощь

Правительство Грузии по случаю 76-летия Победы на фашизмом окажет проживающим в стране участникам Второй мировой войны и членам семей погибших в войне единовременную социальную помощь, сообщает в субботу пресс-служба грузинского правительства.

По информации пресс-службы, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.

Сообщается, что участники войны получат помощь в размере 1000 лари (около 300 долларов), а члены семей погибших в войне - 500 лари (около 150 долларов).

В пресс-службе не уточнили, сколько ветеранов Второй мировой войны на сегодняшний день проживает в Грузии.

Год назад грузинские СМИ писали о том, что в стране из 700 тысяч отправившихся на фронт осталось не более 370 участников войны.

В Грузии 9 мая является официальным государственным праздником и отмечается как День победы над фашизмом. Ежегодно уже много десятилетий в этот день в парке Ваке (бывший парк Победы) в Тбилиси, где расположена Могила Неизвестного Солдата, собирались ветераны, рядовые граждане, политики.

Между тем, в нынешнем году эта традиция будет нарушена и мероприятия по случаю Дня победы в парке Ваке 9 мая проводиться не будут.

Накануне в мэрии Тбилиси сообщили журналистам, что в парке проводятся реабилитационные работы, а почтить память погибших в войне граждане смогут в другом тбилисском парке, в частности, в Парке культуры и отдыха ветеранов.