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СНГ 08.05.2021 16:04

Президенты РФ и Казахстана обсудили региональную безопасность и интеграционные процессы в ЕврАзЭс

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также обсудили вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба главы российского государства в субботу.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего праздника для народов двух стран, которые бережно хранят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу", - говорится в сообщении.

"Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Евразэс и затронули некоторые аспекты региональной безопасности", - сообщает пресс-служба.

Обсужден и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]