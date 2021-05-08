Президенты РФ и Казахстана обсудили региональную безопасность и интеграционные процессы в ЕврАзЭс

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также обсудили вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба главы российского государства в субботу.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего праздника для народов двух стран, которые бережно хранят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу", - говорится в сообщении.

"Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Евразэс и затронули некоторые аспекты региональной безопасности", - сообщает пресс-служба.

Обсужден и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.