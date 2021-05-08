Мишель и Макрон не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антиковидные вакцины

Евросоюз - единственный, кто массивно экспортирует вакцины, он инициировал и поддерживает глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - COVAX, и поднимаемая проблема интеллектуальной собственности этому не мешает, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Что касается интеллектуальной собственности, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это (исключение из правила о защите интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19 - ИФ) могло бы быть чудодейственным решением. И мы полагаем, что следует быть готовыми к дебатам по этой теме, как только конкретные предложения будут выложены на стол", - сказал Мишель журналистам в субботу перед началом работы неформального саммита ЕС в Порту.
"Мы также считаем, что должны призвать всех наших партнеров облегчить экспорт, чтобы обеспечить как можно больше доз повсюду в мире", - добавил глава Евросовета.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал дискуссию вокруг патентов на вакцины против COVID-19 "ложными дебатами". По его мнению, в данном случае "телегу запрягают впереди вола".
"Сегодня в мире нет хотя бы одного завода, который не может производить дозы для бедных стран из-за патентов. Неправда, что сегодняшний приоритет - это патенты. Приоритет - это производство", - сказал Макрон перед началом совещания европейских лидеров.
Он отметил, что в ЕС экспортируют почти половину производства вакцин. Тогда как в США и Великобритании 100% произведенных вакцин используются на собственном рынке. Это первое, по его словам, что блокирует экспорт. "Прежде всего, нужно, чтобы англосаксы прекратили запрещать экспорт", - пояснил французский президент.
Другой "рычаг" увеличения экспорта он видит в том, чтобы перепрофилировать, как это уже делается в Европе, предприятия под производство вакцин. И в этом ключевой вопрос - передача технологий, подчеркнул Макрон.
По его мнению, в долгосрочной перспективе в случаях, "когда интеллектуальная собственность блокирует, нужно иметь возможность ее отменять, но в ограниченном масштабе". И дебаты об этом, считает Макрон, надо начинать уже сегодня, так как они полезны.
Ранее сообщалось о заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, который считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе в мире от патентов на вакцины против коронавируса COVID-19.
В администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины против COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.
В Европейском союзе эта инициатива встречена сдержанно, хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и заявила о готовности обсуждать эту тему.
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