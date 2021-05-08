Международный комитет Красного Креста передаст Грузии 100 тысяч доз китайской вакцины "Синофарм" против коронавируса, сообщила в субботу журналистам замглавы грузинского Минздрава Тамара Габуния.

Она не уточнила, когда именно поступит в страну эта помощь.

В Грузии с 4 мая начался процесс вакцинации населения с использованием препарата "Синофарм". Параллельно в Грузии используются вакцины AstraZeneca и Pfizer.

Также в конце апреля в Грузию из Китая были доставлены 100 тысяч доз другой китайской вакцины - Sinovac.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 тыс. 564 новых случая заражения COVID-19, скончалось 18 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 320 тыс. 830 случаев заражения, всего скончалось 4 тыс. 263 человека.