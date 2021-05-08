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СНГ 08.05.2021 17:03

Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент почтит память погибших во Второй мировой войне.

Вместе с Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]