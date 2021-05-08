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Здравоохранение 08.05.2021 14:28

ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Власти ЕС достигли соглашения на дополнительные поставки вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 в объемах до 1,8 млрд доз на период 2021-2023 годов, заявила в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рада объявить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт на гарантированные 900 млн доз (плюс 900 млн доз дополнительно) с BioNTech и Pfizer на 2021 - 2023 годы", - написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен пообещала, что за этим контрактом последуют и другие соглашения.

Также она заявила, что вакцинационная кампания в ЕС продвигается успешно. В связи с этим, отметила глава ЕК, власти союза теперь будут готовиться к следующему этапу борьбы с пандемией: повторной иммунизации, выявлению трудно фиксируемых вариантов вируса, вакцинации детей и подростков.

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Тэги: ЕС, PFIZER, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]