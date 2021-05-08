ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Власти ЕС достигли соглашения на дополнительные поставки вакцин BioNTech-Pfizer от COVID-19 в объемах до 1,8 млрд доз на период 2021-2023 годов, заявила в субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рада объявить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт на гарантированные 900 млн доз (плюс 900 млн доз дополнительно) с BioNTech и Pfizer на 2021 - 2023 годы", - написала она в твиттере.

Фон дер Ляйен пообещала, что за этим контрактом последуют и другие соглашения.

Также она заявила, что вакцинационная кампания в ЕС продвигается успешно. В связи с этим, отметила глава ЕК, власти союза теперь будут готовиться к следующему этапу борьбы с пандемией: повторной иммунизации, выявлению трудно фиксируемых вариантов вируса, вакцинации детей и подростков.