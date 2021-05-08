Премьер Чехии перед саммитом в Порту просил страны ЕС о высылке минимум по одному дипломату РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обращался с призывом к лидерам стран ЕС выслать из их стран минимум по одному дипломату РФ в знак солидарности с Прагой на фоне обострения ее отношений с Москвой, сообщило в субботу чешское радио.
"Перед неформальным саммитом ЕС в Порту в субботу, чешский премьер-министр Андрей Бабиш просил других лидеров ЕС рассмотреть вариант с высылкой как минимум одного российского дипломата - из солидарности с Чешской Республикой по делу о (взрыве - ИФ) в Врбетице", - отмечает радио.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
При этом 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва. "Давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, и лишь затем примем решение", - подчеркнул он.
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