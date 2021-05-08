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Карабах 08.05.2021 15:46

Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2895 военных.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщала о 2881 погибшем военнослужащем в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

«В настоящее время ведутся работы по поиску 19 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, ВОЕННЫЕ, ВОЕННЫЕ, КАРАБАХ, КАРАБАХ, ПОТЕРИ, КАРАБАХ, ПОТЕРИ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]