Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2895 военных.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщала о 2881 погибшем военнослужащем в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.
«В настоящее время ведутся работы по поиску 19 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
Р.Ахмедов
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