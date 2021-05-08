Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2895 военных.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщала о 2881 погибшем военнослужащем в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

«В настоящее время ведутся работы по поиску 19 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими», - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Р.Ахмедов