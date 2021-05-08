Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее - глава украинского МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День памяти и примирения, 8 мая, обменялись письмами.
"Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особенно доверчивую коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Хайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее", - написал Кулеба в соцсети Twitter.
Он также обнародовал фотокопии писем.
"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден в том, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда вытекает, останется крепкой основой отношений между нашими государствами", - написал Маас в своем письме.
Он также выразил благодарность народу Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.
Кулеба в свою очередь поблагодарил Мааса "за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ".
"Убежден, что в частности благодаря этим усилиям Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое совместное будущее в объединенной Европе", - подчеркнул он.
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на строительство новой школы и на подачу отопления и горячей воды в 31 здание в Шуше
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Азеришыг потратит около 495 тыс. манатов на покупку элекрооборудования и систем обмена информацией
Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования
В Москве брак впервые заключили на канатной дороге: поженились 30 пар
ГМА предупредило о неблагоприятных погодных условиях на Каспии
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк