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СНГ 08.05.2021 18:24

Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее - глава украинского МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День памяти и примирения, 8 мая, обменялись письмами.

"Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особенно доверчивую коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Хайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Он также обнародовал фотокопии писем.

"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден в том, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда вытекает, останется крепкой основой отношений между нашими государствами", - написал Маас в своем письме.

Он также выразил благодарность народу Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.

Кулеба в свою очередь поблагодарил Мааса "за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ".

"Убежден, что в частности благодаря этим усилиям Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое совместное будущее в объединенной Европе", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]